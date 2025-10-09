जनसुनवाई पोर्टल पर बरेली का जलवा, प्रदेश में हासिल की दूसरी रैंक, डीएम ने टीम को दी बधाई, बोले- अगले माह प्रदेश में बनाएंगे पहला स्थान

डीएम अविनाश सिंह (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में बरेली ने एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित की है। लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिले ने इस बार प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि अब अगला लक्ष्य प्रदेश में पहला स्थान हासिल करना है।
डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि सितंबर का महीना जिले के लिए कई मायनों में चुनौतीपूर्ण रहा। एक ओर कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारियों के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को अतिरिक्त ड्यूटी करनी पड़ी, वहीं दूसरी ओर इंटरनेट सेवाएं बाधित रहने जैसी परिस्थितियों ने भी कामकाज पर असर डाला। इसके बावजूद सभी विभागों ने टीम भावना और जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का प्रभावी निस्तारण किया।
उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि बरेली प्रशासन की मेहनत, पारदर्शिता और जनता से जुड़े रहने के प्रयासों का परिणाम है। जनता की समस्याओं को समय पर सुनना और उनका समाधान करना प्रशासन की प्राथमिकता है। डीएम ने कहा कि अब लक्ष्य है कि आगामी माह में बरेली प्रदेश में पहला स्थान हासिल करे।
डीएम अविनाश सिंह ने अफसरों से कहा कि वे जनता से संवाद को और मजबूत करें, ताकि शिकायतें जमीनी स्तर पर ही निपटाई जा सकें और लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने कहा कि हर विभाग को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पूरी तत्परता से काम करना होगा, ताकि विकास कार्यों में तेजी आए और जनता का भरोसा और मजबूत हो।
