जनसुनवाई पोर्टल पर बरेली का जलवा, प्रदेश में हासिल की दूसरी रैंक, डीएम ने टीम को दी बधाई, बोले- अगले माह प्रदेश में बनाएंगे पहला स्थान

डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि सितंबर का महीना जिले के लिए कई मायनों में चुनौतीपूर्ण रहा। एक ओर कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारियों के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को अतिरिक्त ड्यूटी करनी पड़ी, वहीं दूसरी ओर इंटरनेट सेवाएं बाधित रहने जैसी परिस्थितियों ने भी कामकाज पर असर डाला। इसके बावजूद सभी विभागों ने टीम भावना और जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का प्रभावी निस्तारण किया।