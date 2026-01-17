दिल्ली-लखनऊ के बीच बरेली बनेगा उद्योग का नया हब, इंडिया फ़ूड एक्सपो में निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर खुला

BDA के उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने औद्योगिक टाउनशिप का विस्तृत प्रस्तुतीकरण करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक और निवेश-अनुकूल नीतियों के तहत बरेली को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। डॉ. मनिकंडन ने कहा कि बरेली की भौगोलिक स्थिति इसे औद्योगिक निवेश के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाती है। यह शहर दिल्ली और लखनऊ के मध्य स्थित होने के साथ-साथ उत्तराखंड राज्य के निकट भी है। गंगा एक्सप्रेस-वे से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी इसे और भी अधिक सुदृढ़ बनाती है।