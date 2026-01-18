उत्तर भारत का हाईवे हब बनेगा बरेली, मुरादाबाद-बरेली हाईवे होगा सिक्सलेन, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे के दिल्ली से मुरादाबाद हिस्से को सिक्सलेन में बदले जाने के बाद अब मुरादाबाद-बरेली खंड को भी उसी तर्ज पर विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। इस परियोजना की जिम्मेदारी एनएचएआई मुरादाबाद इकाई को सौंपी गई है। हालांकि अधिकारी फिलहाल आधिकारिक बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन अंदरखाने तैयारियां जोरों पर हैं। बरेली शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए नवदिया झादा पर सिक्सलेन फ्लाइओवर का निर्माण कराया जा रहा है। यह फ्लाइओवर अब अंतिम चरण में है और इसके चालू होते ही शहर के भीतर यातायात को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना भविष्य की सिक्सलेन कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर ही डिजाइन की गई है।