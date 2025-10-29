बरेली के खंड शिक्षा अधिकारी को जाल में फंसाकर बनाई वीडियो, ब्लैकमेल कर मांगे 10 लाख, जाने क्या है पूरा मामला

विरोध करने पर दोनों ने चालाकी से मोबाइल में उनका ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद दोनों शिक्षकों ने बीईओ को धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर उन्होंने 10 लाख रुपये नहीं दिए तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने सिर्फ पैसे की मांग ही नहीं की बल्कि अफसर को जातिसूचक गालियां भी दीं और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे।