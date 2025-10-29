बरेली के खंड शिक्षा अधिकारी को जाल में फंसाकर बनाई वीडियो, ब्लैकमेल कर मांगे 10 लाख, जाने क्या है पूरा मामला

बरेली। जिले के शिक्षा विभाग से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने और उनसे 10 लाख रुपये की मांग करने का मामला उजागर हुआ है। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसपी सिटी मानुष पारीक से की है।
आरोप है कि दो शिक्षकों ने अफसर के साथ झांसा देकर ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की और उसे वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपये ऐंठने की कोशिश की। पीड़ित अफसर की शिकायत पर सुभाषनगर पुलिस ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, रामनगर ब्लॉक में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी के घर पर प्राथमिक विद्यालय मझौआ में तैनात शिक्षक शुभम कुमार और राकेश कुमार अक्सर आने-जाने लगे थे। दोनों ने धीरे-धीरे अफसर से नजदीकियां बढ़ाईं। एक दिन दोनों शराब की बोतल लेकर उनके घर पहुंचे और अफसर पर शराब पीने का दबाव बनाने लगे।
विरोध करने पर दोनों ने चालाकी से मोबाइल में उनका ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद दोनों शिक्षकों ने बीईओ को धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर उन्होंने 10 लाख रुपये नहीं दिए तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने सिर्फ पैसे की मांग ही नहीं की बल्कि अफसर को जातिसूचक गालियां भी दीं और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे।
पीड़ित अधिकारी ने बताया कि इसी रंजिश के चलते शिक्षकों ने बीईओ को बदनाम करने की साजिश रची। घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। पीड़ित अधिकारी ने मामले की शिकायत एसपी सिटी मानुष पारीक से की। निर्देश पर सुभाषनगर पुलिस ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
