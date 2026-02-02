तीन महीने थमेगा बरेली का पहिया… कल से सिटी स्टेशन–दुल्हे मियाँ मजार मार्ग रहेगा बंद, जानें वजह

चौपला चौराहा और चौपला पुल से सिटी स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते पर सभी तरह के भारी वाहन, रोडवेज बसें, सिटी बसें और ट्रैक्टर-ट्रॉली पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। इसी तरह मिनी बाईपास से दुल्हे मियाँ की मजार और चौपला की ओर भी भारी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्माण अवधि के दौरान तय किए गए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें, ताकि जाम और असुविधा से बचा जा सके।