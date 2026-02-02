जल्लाद बना ससुर, गैंगरेप के बाद भाई को अगवा कर किया ये खेल, इंसाफ को एसएसपी दरबार पहुंची महिला

महिला ने आरोप लगाया कि ससुर पर अवैध हथियार रखने, फर्जी लाइसेंस, जमीन हड़पने और संगठित अपराधियों से संबंध जैसे गंभीर आरोप भी हैं। उसका कहना है कि उसे ससुराल में घुसने और पति से मिलने तक से रोका जा रहा है, जिससे उसकी जान को खतरा बना हुआ है। पीड़िता ने एसएसपी से मांग की है कि मामले की जांच किसी दूसरे थाने या स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, दबाव में कराए गए हस्ताक्षरों की जांच हो, झूठे मुकदमे खत्म कराए जाएं और उसे व उसके परिजनों को सुरक्षा दी जाए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।