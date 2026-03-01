बैट हाथ में, पिच पर चल रहा था खेल, अचानक थमा दिल, शाहजहांपुर में बल्लेबाज की मैदान पर मौत, ड्रोन वीडियो बना आखिरी गवाह

हैरान करने वाली बात यह है कि सोनल हर मैच की तरह इस बार भी ड्रोन से अपना वीडियो बनवा रहे थे। वायरल वीडियो में वह क्रिकेट किट पहनकर बैट हाथ में लिए पिच पर टहलते नजर आ रहे हैं। अगले ही वीडियो में वह सीढ़ियों पर बेसुध हालत में लेटे दिखाई देते हैं। जैसे जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही हो।