बरेली

कॉलोनाइजरों की कमर तोड़ता बीडीए, इज्जतनगर की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला, मचा हड़कंप

बीडीए की टीम ने शुक्रवार को इज्जतनगर क्षेत्र में अवैध कालोनी पर बड़ा वार किया। बिना अनुमति बनाए जा रहे निर्माण को मौके पर ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई ग्राम सैदपुर हाकिन्स में हुई, जहाँ लगभग 4000 वर्ग मीटर में भूखंड चिन्हित करके सड़क, नाली और बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा था।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 23, 2026

बरेली। बीडीए की टीम ने शुक्रवार को इज्जतनगर क्षेत्र में अवैध कालोनी पर बड़ा वार किया। बिना अनुमति बनाए जा रहे निर्माण को मौके पर ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई ग्राम सैदपुर हाकिन्स में हुई, जहाँ लगभग 4000 वर्ग मीटर में भूखंड चिन्हित करके सड़क, नाली और बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा था।

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने बताया कि मैनूर और कशिश ने बिना प्राधिकरण की अनुमति के भूखंडों का चिन्हांकन किया और अवैध निर्माण कराया। यह कदम पूरी तरह से नगर नियोजन के नियमों का उल्लंघन है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि ऐसे लोग कानून की पकड़ से बच नहीं सकते।

कानून के तहत तोड़ा गया निर्माण

बरेली विकास प्राधिकरण ने उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत यह कार्रवाई की। सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता अजीत साहनी और प्रवर्तन टीम मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर साफ किया। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और किसी को भी नियम तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बीडीए की सख्त चेतावनी

बीडीए उपाध्यक्ष ने नागरिकों से आगाह किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति कोई भी निर्माण या प्लॉटिंग करना भारी पड़ सकता है। बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण अवैध माना जाएगा और उसे ध्वस्त किया जा सकता है। भवन या भूखंड खरीदने से पहले मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि अनिवार्य है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कॉलोनाइजरों की कमर तोड़ता बीडीए, इज्जतनगर की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला, मचा हड़कंप

