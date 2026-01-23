कॉलोनाइजरों की कमर तोड़ता बीडीए, इज्जतनगर की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला, मचा हड़कंप

बीडीए उपाध्यक्ष ने नागरिकों से आगाह किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति कोई भी निर्माण या प्लॉटिंग करना भारी पड़ सकता है। बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण अवैध माना जाएगा और उसे ध्वस्त किया जा सकता है। भवन या भूखंड खरीदने से पहले मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि अनिवार्य है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।