बरेली में बीडीए का बुलडोजर: रियल स्टेट कारोबारी की अवैध कॉलोनी ध्वस्त, कॉलोनाइजरों में हड़कंप

बीडीए ने सभी नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पहले मानचित्र की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण अवैध माना जाएगा और इसे ध्वस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण ने कहा कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले हमेशा मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि अवश्य करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।