तिलियापुर में पूर्व प्रधान की अवैध कॉलोनी पर चला बीडीए का बुलडोजर, 13 बीघा पर किया गया निर्माण जमींदोज

बीडीए ने साफ चेतावनी जारी की है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति प्लॉटिंग या भवन निर्माण करना पूरी तरह अवैध है। बिना स्वीकृति किए गए निर्माण पर उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले इसकी मानचित्र स्वीकृति की जानकारी बीडीए से जरूर प्राप्त करें।