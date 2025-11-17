सपा नेता की अवैध कॉलोनी पर चला बीडीए का बुलडोजर, इलाके में मचा हड़कंप, जानें क्यों हुई कार्रवाई

बरेली। सीबीगंज क्षेत्र में सोमवार को बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। ग्राम जौहरपुर में सपा नेता नरेश यादव द्वारा करीब 10 बीघा जमीन पर बिना स्वीकृति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। मौके पर बुलडोजर चलाकर प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई की सूचना फैलते ही आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन के अनुसार सपा नेता नरेश यादव बिना मंजूरी के भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क, नाली और बाउंड्रीवाल बनवाकर पूरी कॉलोनी तैयार कर रहे थे। प्राधिकरण को शिकायत मिली थी कि कॉलोनी की प्लॉटिंग खुलेआम की जा रही है और लोगों को भूखंड बेचे जा रहे हैं। जांच में मामला सही पाए जाने पर सोमवार को टीम मौके पर पहुंची। सहायक अभियंता गजेन्द्र पाल शर्मा, अवर अभियंता सुरेंद्र द्विवेदी, संदीप कुमार और प्रवर्तन दल ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू की। देखते ही देखते बुलडोजर ने सड़क, नाली और बाउंड्रीवाल समेत पूरे अवैध विकास को जमींदोज कर दिया।
कार्रवाई के दौरान कई स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए। कुछ लोगों ने बताया कि कॉलोनी में भूखंड खरीदने के लिए बात चल रही थी, लेकिन मानचित्र स्वीकृति की जानकारी नहीं थी। बीडीए अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को चेताया कि बिना विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग और निर्माण पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण ध्वस्तीकरण कर सकता है और इसकी जिम्मेदारी निर्माण कराने वाले व्यक्ति की होगी।
प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड या भवन को खरीदने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति अवश्य जांच लें, ताकि भविष्य में आर्थिक नुकसान और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। बीडीए की इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग