सपा नेता की अवैध कॉलोनी पर चला बीडीए का बुलडोजर, इलाके में मचा हड़कंप, जानें क्यों हुई कार्रवाई

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन के अनुसार सपा नेता नरेश यादव बिना मंजूरी के भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क, नाली और बाउंड्रीवाल बनवाकर पूरी कॉलोनी तैयार कर रहे थे। प्राधिकरण को शिकायत मिली थी कि कॉलोनी की प्लॉटिंग खुलेआम की जा रही है और लोगों को भूखंड बेचे जा रहे हैं। जांच में मामला सही पाए जाने पर सोमवार को टीम मौके पर पहुंची। सहायक अभियंता गजेन्द्र पाल शर्मा, अवर अभियंता सुरेंद्र द्विवेदी, संदीप कुमार और प्रवर्तन दल ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू की। देखते ही देखते बुलडोजर ने सड़क, नाली और बाउंड्रीवाल समेत पूरे अवैध विकास को जमींदोज कर दिया।