सपा नेता समेत तीन की अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर, बिना नक्शा पास हो रहा था निर्माण कार्य

बरेली। बीडीए ने गुरुवार को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। सीबीगंज और इज्जतनगर क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए विकसित की जा रही तीन कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई में सपा नेता का नाम भी सामने आया है।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने बताया कि सीबीगंज क्षेत्र के ग्राम रौठा में सपा नेता नरेश यादव द्वारा करीब 8000 वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यहां बिना बीडीए की अनुमति के भूखंडों की प्लॉटिंग, सड़क, साइट ऑफिस, नाली और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा था। सूचना मिलने पर बीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इसी गांव रौठा में पप्पन भाई द्वारा लगभग 5000 वर्गमीटर क्षेत्र में दूसरी अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। यहां भी बिना स्वीकृति प्लॉटिंग और सड़क समेत अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे थे। बीडीए की टीम ने इस कॉलोनी पर भी बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण गिरा दिया।
थाना इज्जतनगर क्षेत्र के ग्राम मठ लक्ष्मीपुर, मिनी बाईपास रोड पर शौकत अली द्वारा करीब 3000 वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यहां बनाई गई सड़क और बाउंड्रीवाल को भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में गिरा दिया गया। यह पूरी कार्रवाई बीडीए के विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। मौके पर सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह, अवर अभियंता अजीत साहनी, संदीप कुमार और प्रवर्तन टीम मौजूद रही। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा।
बीडीए ने आम जनता को चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कोई भी निर्माण या प्लॉटिंग करना कानूनन अपराध है। ऐसे निर्माण को किसी भी समय ध्वस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि मकान या भूखंड खरीदने से पहले उसकी वैधता और नक्शा स्वीकृति की जानकारी जरूर कर लें, ताकि बाद में नुकसान न उठाना पड़े।
