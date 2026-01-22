सपा नेता समेत तीन की अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर, बिना नक्शा पास हो रहा था निर्माण कार्य

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने बताया कि सीबीगंज क्षेत्र के ग्राम रौठा में सपा नेता नरेश यादव द्वारा करीब 8000 वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यहां बिना बीडीए की अनुमति के भूखंडों की प्लॉटिंग, सड़क, साइट ऑफिस, नाली और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा था। सूचना मिलने पर बीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इसी गांव रौठा में पप्पन भाई द्वारा लगभग 5000 वर्गमीटर क्षेत्र में दूसरी अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। यहां भी बिना स्वीकृति प्लॉटिंग और सड़क समेत अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे थे। बीडीए की टीम ने इस कॉलोनी पर भी बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण गिरा दिया।