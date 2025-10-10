धनतेरस पर बीडीए की बड़ी सौगात: लोगों को मिलेगा घर और कारोबार का मौका, 200 भूखंड होंगे नीलाम

डॉ. मनिकंडन ने बताया कि इस नीलामी में व्यावसायिक से लेकर शैक्षणिक और आवासीय भूखंड शामिल हैं। जिनमें सेक्टर-5: 147–151 वर्गमीटर के 21 शोरूम और 72 वर्गमीटर में 11 संपत्तियां, सेक्टर-8 शिप्रा इन्क्लेव: स्कूल और कॉलेज के लिए बड़े भूखंड, पंचवटी, इंद्रप्रस्थ, सरयू और अलखनंदा इन्क्लेव: आवासीय भूखंड, रामगंगा नगर सेक्टर-2: प्रमुख ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ब्रह्मपुत्र इन्क्लेव: आवासीय भूखंड और 18 मीटर चौड़ी सड़कों से सटे रिक्त भूखंड भी नीलामी में शामिल हैं। नीलामी पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी, जिससे लोग घर बैठे ही हिस्सा ले सकेंगे।