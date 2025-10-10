धनतेरस पर बीडीए की बड़ी सौगात: लोगों को मिलेगा घर और कारोबार का मौका, 200 भूखंड होंगे नीलाम

बीडीए उपाध्यक्ष डा. ए मनिकंडन (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। धनतेरस और दीपावली के मौके पर अपने घर या दुकान की तलाश में जुटे लोगों के लिए बीडीए ने बड़ी खुशखबरी दी है। बीडीए की ग्रेटर बरेली योजना के तहत करीब 200 आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की ई-नीलामी की जाएगी। नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदन 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। नीलामी पूरी तरह ऑनलाइन 18 अक्टूबर को होगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने बताया कि यह योजना शहर के योजनाबद्ध विकास का हिस्सा है। जिन भूखंडों की नीलामी होगी, वे ग्रेटर बरेली के विभिन्न सेक्टरों में स्थित हैं। साथ ही रामगंगा नगर सेक्टर-2 में बने एक प्रमुख व्यावसायिक परिसर की भी नीलामी की जाएगी, जिससे शहर में व्यापारिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी।
डॉ. मनिकंडन ने बताया कि इस नीलामी में व्यावसायिक से लेकर शैक्षणिक और आवासीय भूखंड शामिल हैं। जिनमें सेक्टर-5: 147–151 वर्गमीटर के 21 शोरूम और 72 वर्गमीटर में 11 संपत्तियां, सेक्टर-8 शिप्रा इन्क्लेव: स्कूल और कॉलेज के लिए बड़े भूखंड, पंचवटी, इंद्रप्रस्थ, सरयू और अलखनंदा इन्क्लेव: आवासीय भूखंड, रामगंगा नगर सेक्टर-2: प्रमुख ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ब्रह्मपुत्र इन्क्लेव: आवासीय भूखंड और 18 मीटर चौड़ी सड़कों से सटे रिक्त भूखंड भी नीलामी में शामिल हैं। नीलामी पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी, जिससे लोग घर बैठे ही हिस्सा ले सकेंगे।
इस नीलामी से बरेली में रियल एस्टेट और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। आम लोगों को भी अपना घर और कारोबार का स्थायी ठिकाना हासिल करने का मौका मिलेगा। बीडीए ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो।
