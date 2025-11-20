अवैध कॉलोनी पर फिर गरजा बीडीए का बुलडोज़र, बिना नक्शा पास कराए हो रहा था विकास

प्राधिकरण ने भूखण्ड खरीदने वालों को चेताया है कि भविष्य में परेशानी से बचने के लिए प्लॉट या भवन खरीदने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि कर लें। मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचने की सलाह दी गई है, अन्यथा कार्रवाई का पूरा जिम्मा संबंधित निर्माणकर्ता का होगा। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में भारी संख्या में लोग जमा हो गए। प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में पूरा अभियान शांतिपूर्वक संपन्न कराया।