ट्रैक्टरों का काफिला लेकर कलेक्ट्रेट में घुसा भाकियू टिकैत गुट, पुलिस से हुई नोकझोंक, जानें पूरा मामला

पीलीभीत। भाकियू टिकैत गुट के बैनर तले बुधवार को किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 20 ट्रैक्टर और 50 से ज्यादा वाहनों के काफिले के साथ किसानों का हुजूम मंडी समिति से निकलकर टनकपुर हाईवे, नौगवां ओवरब्रिज और छतरी चौराहा होते हुए कलक्ट्रेट पहुंचा। रास्ते में पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन किसान बैरिकेड तोड़कर ट्रैक्टर लेकर डीएम दफ्तर के बाहर पहुंच गए और नारेबाजी के बीच 9 सूत्री मांगपत्र सौंपा।