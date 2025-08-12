जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं: तेज रफ्तार कार बोर्ड से टकराई, तीन दोस्तों की मौत, एक गंभीर

सोमवार रात करीब एक बजे थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के मोहल्ला कल्याण नगर निवासी 23 वर्षीय हर्षित सक्सेना उर्फ राजा पुत्र मुन्ना बाबू सक्सेना, जो संभल के गुन्नौर में लेखपाल के पद पर तैनात थे, जन्मदिन की पार्टी मनाने अपने दोस्तों के साथ निकले थे। उनके साथ 2 वर्षीय रुबल पुत्र यशपाल सिंह निवासी दहेमी, 26 वर्षीय हर्षित गुप्ता पुत्र मनोरंजन लाल गुप्ता निवासी माल गोदाम रोड और 24 वर्षीय अंकित पुत्र संजीव कुमार निवासी कल्याण नगर थे।