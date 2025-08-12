जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं: तेज रफ्तार कार बोर्ड से टकराई, तीन दोस्तों की मौत, एक गंभीर

बदायूं। तेज रफ्तार कार सोमवार देर रात बाइपास पर एआरटीओ कार्यालय के पास जिला पंचायत के बोर्ड से टकरा गई। हादसे में कार सवार तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बरेली रेफर किया गया है। चारों युवक अपने लेखपाल दोस्त का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे।
सोमवार रात करीब एक बजे थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के मोहल्ला कल्याण नगर निवासी 23 वर्षीय हर्षित सक्सेना उर्फ राजा पुत्र मुन्ना बाबू सक्सेना, जो संभल के गुन्नौर में लेखपाल के पद पर तैनात थे, जन्मदिन की पार्टी मनाने अपने दोस्तों के साथ निकले थे। उनके साथ 2 वर्षीय रुबल पुत्र यशपाल सिंह निवासी दहेमी, 26 वर्षीय हर्षित गुप्ता पुत्र मनोरंजन लाल गुप्ता निवासी माल गोदाम रोड और 24 वर्षीय अंकित पुत्र संजीव कुमार निवासी कल्याण नगर थे।
पार्टी के बाद चारों कार से उझानी की ओर लौट रहे थे। एआरटीओ कार्यालय के पास पहुंचते ही कार अचानक अनियंत्रित होकर बाइपास पर लगे जिला पंचायत के बड़े बोर्ड से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और चारों सड़क पर जा गिरे। आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों को एंबुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने हर्षित सक्सेना, रुबल और हर्षित गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल अंकित को बेहतर इलाज के लिए बरेली रेफर किया गया है। तीनों मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है।