मैदान में शौर्य, फ़ाइल में इनाम, एसएसपी ने परेड टीम को दिया पांच दिन की छुट्टी का तोहफा, पुलिस अधिकारियों पर प्रशस्ति पत्रों की बौछार

26 जनवरी 2026 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनपद बरेली में तैनात कर्मियों को उत्कृष्ट/अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

डीएसपी (एलआईयू) विजय कुमार राना — उत्कृष्ट सेवा पदक

उ.नि. अनिल कुमार सिंह — अति उत्कृष्ट सेवा पदक

उ.नि. मुनेश चन्द्र — अति उत्कृष्ट सेवा पदक

उ.नि. जसवीर सिंह — अति उत्कृष्ट सेवा पदक

उ.नि. मनोज कुमार — अति उत्कृष्ट सेवा पदक

उ.नि. कृष्णपाल — अति उत्कृष्ट सेवा पदक

उ.नि. संजय सिंह — अति उत्कृष्ट सेवा पदक

मु.आ. मुकेश कुमार, मु.आ. मनोज कुमार, मु.आ. संजय सिंह — अति उत्कृष्ट सेवा पदक

309 अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र