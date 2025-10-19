भाजपा पार्षद के बेटे पर हमला, गला दबाकर जान से मारने की कोशिश, आरोपियों ने रुपये भी लूटे

बरेली। थाना बारादरी क्षेत्र में ईसाइयों की पुलिया चौराहे पर कुछ युवकों ने भाजपा पार्षद के बेटे पर हमला कर दिया। आरोप है कि बाइक से स्टंट कर रहे युवकों ने पार्षद के बेटे को टक्कर मार दी, विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जमकर पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान आरोपियों ने गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की और रुपये लूट लिए।
जानकारी के मुताबिक, कटरा चांद खां, पुराना शहर निवासी रोहित कुमार मौर्य पुत्र छगालाल मौर्य शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे ईसाइयों की पुलिया चौराहे से गुजर रहे थे। तभी शिवम पुत्र भगवानदास निवासी जगतपुर, अंशु पुत्र हरीश, तल्लन, आयुष और सैंडी नाम के युवक अपनी बुलेट और जावा मोटरसाइकिल से सड़कों पर स्टंट कर रहे थे। इन्हीं में से एक बाइक ने रोहित को टक्कर मार दी। जब उन्होंने विरोध किया तो सभी आरोपी उल्टे उन पर टूट पड़े।
भाजपा पार्षद के बेटे रोहित के मुताबिक, शिवम और अंशु पटेल ने उनका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। इस दौरान मारपीट में उनके शरीर पर कई जगह चोटें आईं। हमलावरों ने उनकी जेब से 2 हजार रुपये निकाल लिए और मोबाइल छीनने की कोशिश की। जाते-जाते धमकी दी कि अगर पुलिस में शिकायत की तो जान से मार देंगे।
हमले की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। भाजपा पार्षद का बेटा होने की वजह से मामला और गर्मा गया है। परिजनों ने थाना बारादरी पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है।
