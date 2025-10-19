भाजपा पार्षद के बेटे पर हमला, गला दबाकर जान से मारने की कोशिश, आरोपियों ने रुपये भी लूटे

जानकारी के मुताबिक, कटरा चांद खां, पुराना शहर निवासी रोहित कुमार मौर्य पुत्र छगालाल मौर्य शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे ईसाइयों की पुलिया चौराहे से गुजर रहे थे। तभी शिवम पुत्र भगवानदास निवासी जगतपुर, अंशु पुत्र हरीश, तल्लन, आयुष और सैंडी नाम के युवक अपनी बुलेट और जावा मोटरसाइकिल से सड़कों पर स्टंट कर रहे थे। इन्हीं में से एक बाइक ने रोहित को टक्कर मार दी। जब उन्होंने विरोध किया तो सभी आरोपी उल्टे उन पर टूट पड़े।