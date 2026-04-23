बंदूक लेकर नेग लेने पहुंचे किन्नर, कम रुपये पर भड़के, दूल्हे के भाई को मारी गोली, बारात में मची अफरा-तफरी

लोगों के मुताबिक, विवाद बढ़ते ही किन्नरों ने अपनी बोलेरो से तमंचा निकाल लिया और बिना सोचे-समझे चार से पांच राउंड फायर झोंक दिए। अचानक हुई फायरिंग से शादी समारोह में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए, वहीं कई महिलाएं और बच्चे डर के मारे चीखने लगे। फायरिंग के दौरान दूल्हे का 21 वर्षीय चचेरा भाई गौरव पुत्र योगेंद्र गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। जमीन पर गिरते ही वह तड़पने लगा, जिससे मौके पर अफरा-तफरी और बढ़ गई। परिजनों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है।