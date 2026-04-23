बरेली की बेटियों ने रचा इतिहास: यूपी बोर्ड टॉप-10 में पांच छात्राएं, जिले का नाम किया रोशन

इस वर्ष बरेली जिले में 130 परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की गईं। इंटरमीडिएट में 23,654 छात्र और 18,504 छात्राओं समेत कुल 42,158 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षाएं 12 मार्च तक चलीं, जबकि 18 मार्च से 4 अप्रैल तक कॉपियों का मूल्यांकन किया गया। बृहस्पतिवार शाम चार बजे परिणाम घोषित किए गए। एक ही विद्यालय की पांच छात्राओं का टॉप-10 में स्थान बनाना बरेली के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।