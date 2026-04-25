दूल्हा बनने से पहले पेड़ पर लटकी मिली युवक की लाश, शाम को जानी थी बारात

शनिवार सुबह पड़ोसियों ने सूचना दी कि देवेंद्र का शव साप्ताहिक बाजार में आम के पेड़ से लटका हुआ है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि पतली रस्सी से शव करीब छह फुट की ऊंचाई पर बंधा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू रहे थे। इस स्थिति को देखकर लोग हैरान रह गए और आत्महत्या पर सवाल उठने लगे। मृतक के पिता रामदास मौर्य ने साफ आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया गया है। उनका कहना है कि देवेंद्र की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और वह शादी के लिए बेहद खुश था। देवेंद्र दो दिन पहले ही अपनी पसंद का कोट-पैंट खरीदकर लाया था, हाथों में मेहंदी और शादी का कंगन भी मौजूद था।