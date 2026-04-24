बेसमेंट में गैस बम बना गैराज, तीसरे किशोर की भी मौत… नवाबगंज अग्निकांड में अब तक तीन जिंदगियां बुझीं

अजीत के परिवार पर इस हादसे ने सबसे बड़ा वार किया है। पिता देवेंद्र कुमार फर्नीचर का काम करते हैं और अजीत भी छोटी उम्र में ही घर चलाने में हाथ बंटाने लगा था। बेटे की मौत के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। पीड़ित बाबू ने गैराज मालिक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। घटनास्थल पर पुलिस तैनात कर दी गई है और अवैध गैस रिफिलिंग के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है।