रिंग रोड पर फूटा किसानों का गुस्सा ट्रैक्टरों से जाम, पानी भरकर रोका काम, मुआवजा नहीं तो एक इंच भी नहीं बढ़ेगी मशीन

धरने की अगुवाई कर रहे किसान नेता ज्ञानप्रकाश लोधी ने प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि रोड डालने की जल्दी है, लेकिन मुआवजा देने में सुस्ती कर रहे हैं।

किसान अंगन लाल ने बताया कि चार बीघा जमीन चली गई, लेकिन एक रुपया तक नहीं मिला। वहीं केदार और रेवाराम का आरोप है कि छह महीने से सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। किसानों के मुताबिक करीब 20 गांव प्रभावित हैं, लेकिन सिर्फ 20 प्रतिशतको ही भुगतान हुआ है।