जलभराव के दर्द पर लगा मरहम, मेयर ने किया बीसलपुर पुलिया का उद्घाटन, 84 लाख के प्रोजेक्ट से 9 वार्डों को राहत

इस पुलिया के बनने से वार्ड 40 सहसबानी टोला, वार्ड 45 आकाशपुरम, वार्ड 53 रोहिली टोला, वार्ड 62 चक मेहमूद, वार्ड 71 नई बस्ती, वार्ड 75 एजाज नगर और वार्ड 79 समेत कुल नौ वार्डों को सीधा लाभ मिला है। पहले यहां केवल दो फीट के पाइप से जलनिकासी होती थी, जो बारिश के दौरान नाकाफी साबित होती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव इतना गंभीर था कि कई बार रातभर सुपर सॉकर मशीन लगाकर पानी निकालना पड़ता था, फिर भी राहत नहीं मिलती थी। हालात यह थे कि बिना बारिश के भी गलियों में पानी भरा रहता था और लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा था।