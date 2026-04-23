जिलाध्यक्ष बनते ही शुभलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले–‘बरेली की 9 की 9 सीटों पर लहराएगा सपा का परचम, भाजपा का सफाया तय’

बरेली। समाजवादी पार्टी में संगठनात्मक बदलाव के तहत शुभलेश यादव को एक बार फिर बरेली का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। पदभार संभालते ही उन्होंने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जिस भरोसे के साथ उन्हें जिम्मेदारी दी है, उस पर खरा उतरना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार सपा बरेली की सभी नौ सीटों पर जीत दर्ज करेगी।