हाथों पर मेहंदी लगाई तो अटक सकती है हज यात्रा, एयरपोर्ट पर फिंगरप्रिंट फेल, इमिग्रेशन में फंसेंगी महिलाएं

सऊदी अरब में सिम कार्ड खरीदने और एक्टिवेट करने के लिए भी फिंगरप्रिंट जरूरी होता है। यदि उंगलियों पर मेहंदी लगी हो तो सिम एक्टिवेशन में दिक्कत आ सकती है, जिससे हज यात्रियों को संचार संबंधी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। समिति ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे इस सलाह का पालन कर अपनी यात्रा को सुगम बनाएं। उधर, लखनऊ एयरपोर्ट से 22 अप्रैल को हज यात्रियों को लेकर जाने वाली फ्लाईनास की फ्लाइट तय समय पर उड़ान नहीं भर सकी। दोपहर 2 बजे निर्धारित उड़ान के समय तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था, जिस कारण पायलट ने टेकऑफ से इनकार कर दिया।