बरेली जंक्शन पर चलती ट्रेन से टीटी ने यात्री को दिया धक्का, जिला अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक

घायल की पत्नी पूनम अस्पताल पहुंचकर फफक पड़ीं। उन्होंने कहा कि अगर उनके पति के पास टिकट नहीं था तो वे जुर्माना भरने को तैयार थे, लेकिन इस तरह चलती ट्रेन से धक्का देना जानलेवा हो सकता था। पूनम ने बताया कि शैलेश जन सेवा केंद्र चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं और परिवार में दोनों ही पति-पत्नी हैं। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं रेलवे प्रशासन भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रहा है। आरोप सही पाए जाने पर संबंधित टीटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है।