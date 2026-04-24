बरेली बनेगा इंडस्ट्री का नया गढ़, MSME टाउनशिप से लेकर डाटा सेंटर तक, जानिए पूरा प्लान

उद्यमियों की एक बड़ी समस्या गेट पास और ई-वे बिल के समय में अंतर को लेकर थी। इसके समाधान के लिए मंडी समिति ने बताया कि मई 2026 से एक नया पोर्टल शुरू किया जाएगा। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि गेट पास की व्यवस्था ई-वे बिल के अनुसार ही हो ताकि माल ढुलाई में दिक्कत न आए। बिजली विभाग ने भी औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घंटे निर्बाध सप्लाई के लिए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती कर दी है।