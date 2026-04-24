हैवान बना ससुर, बहू से दुष्कर्म की कोशिश, पति बोला– चुप रहो वरना अंजाम बुरा होगा

पीड़िता के अनुसार, उसका विवाह करीब एक वर्ष पहले सोहिल नामक युवक से हुआ था। शादी के बाद से ही पति की शराब की लत ने उसकी जिंदगी को मुश्किलों में डाल दिया। आए दिन नशे में धुत होकर वह घर में झगड़ा करता था, जिससे घरेलू माहौल तनावपूर्ण बना रहता था। महिला ने आरोप लगाया कि 21 अप्रैल की शाम करीब चार बजे वह अपने कमरे में थी, तभी उसका ससुर अचानक अंदर घुस आया और उसे जबरन पकड़ लिया। इसके बाद उसने अश्लील हरकतें शुरू कर दीं और दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया और किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर निकल आई।