24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

यूपी के इस जिले में महिला ने लगाई फांसी, कश्मीर से पति ने पुलिस को दी मौत की खबर, फिर हुआ ये

कैंट थाना क्षेत्र के कांधरपुर में किराये के मकान में रह रही एक महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना उस वक्त सामने आई जब महिला के सैन्यकर्मी पति ने कश्मीर से फोन कर पुलिस को सूचना दी।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Apr 24, 2026

बरेली। कैंट थाना क्षेत्र के कांधरपुर में किराये के मकान में रह रही एक महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना उस वक्त सामने आई जब महिला के सैन्यकर्मी पति ने कश्मीर से फोन कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मामला पति-पत्नी के बीच विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है।

पुलिस के मुताबिक, शाहजहांपुर जिले के खुदागंज थाना क्षेत्र के कपूरपुर निवासी हृदेश गंगवार भारतीय सेना में तैनात हैं और इन दिनों कश्मीर के गुलमर्ग में पोस्टेड हैं। उन्होंने दोपहर करीब चार बजे कैंट इंस्पेक्टर को कॉल कर बताया कि उनकी पत्नी आकांक्षा गंगवार ने कांधरपुर स्थित किराये के कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी है। पति ने बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर दोनों के बीच विवाहेत्तर संबंध के शक को लेकर फोन पर तीखी कहासुनी हुई थी। इसके बाद आकांक्षा ने उनका कॉल रिसीव करना बंद कर दिया।

मासूम बेटी की बात से खुला मामला

मकान मालकिन हरदेवी के अनुसार, आकांक्षा अपनी पांच वर्षीय बेटी प्रिंसा के साथ किराये पर रहती थीं। बच्ची ने आकर बताया कि मम्मी आवाज नहीं दे रही हैं। यह सुनकर हरदेवी तुरंत ऊपर कमरे में पहुंचीं, जहां आकांक्षा दुपट्टे के सहारे कुंदे से लटकी मिलीं। कमरे का दरवाजा खुला था। घटना देखकर उन्होंने अपने बेटे नरेंद्र को बुलाया और उसके माध्यम से आकांक्षा के पति को सूचना दी गई।

पुलिस ने शुरू की जांच, परिजनों का इंतजार

सूचना मिलते ही कैंट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया। इंस्पेक्टर संजय धीर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद का लग रहा है, लेकिन पुलिस आत्महत्या के पीछे के कारणों की गहराई से जांच कर रही है। मृतका के मायके पक्ष को सूचना दे दी गई है और उनके बयान के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पड़ोस में पसरा सन्नाटा, बेटी का रो-रोकर बुरा हाल

घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पड़ोसियों के मुताबिक, आकांक्षा शांत स्वभाव की महिला थीं और अक्सर अपनी बेटी के साथ ही रहती थीं। मासूम बेटी की हालत देख सभी की आंखें नम हो गईं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Apr 2026 11:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / यूपी के इस जिले में महिला ने लगाई फांसी, कश्मीर से पति ने पुलिस को दी मौत की खबर, फिर हुआ ये

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हैवान बना ससुर, बहू से दुष्कर्म की कोशिश, पति बोला– चुप रहो वरना अंजाम बुरा होगा

बरेली

बरेली बनेगा इंडस्ट्री का नया गढ़, MSME टाउनशिप से लेकर डाटा सेंटर तक, जानिए पूरा प्लान

बरेली में शुरू हुई जमीन खरीद
बरेली

रिंग रोड पर फूटा किसानों का गुस्सा ट्रैक्टरों से जाम, पानी भरकर रोका काम, मुआवजा नहीं तो एक इंच भी नहीं बढ़ेगी मशीन

बरेली

जलभराव के दर्द पर लगा मरहम, मेयर ने किया बीसलपुर पुलिया का उद्घाटन, 84 लाख के प्रोजेक्ट से 9 वार्डों को राहत

बरेली

हाथों पर मेहंदी लगाई तो अटक सकती है हज यात्रा, एयरपोर्ट पर फिंगरप्रिंट फेल, इमिग्रेशन में फंसेंगी महिलाएं

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.