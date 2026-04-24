यूपी के इस जिले में महिला ने लगाई फांसी, कश्मीर से पति ने पुलिस को दी मौत की खबर, फिर हुआ ये

पुलिस के मुताबिक, शाहजहांपुर जिले के खुदागंज थाना क्षेत्र के कपूरपुर निवासी हृदेश गंगवार भारतीय सेना में तैनात हैं और इन दिनों कश्मीर के गुलमर्ग में पोस्टेड हैं। उन्होंने दोपहर करीब चार बजे कैंट इंस्पेक्टर को कॉल कर बताया कि उनकी पत्नी आकांक्षा गंगवार ने कांधरपुर स्थित किराये के कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी है। पति ने बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर दोनों के बीच विवाहेत्तर संबंध के शक को लेकर फोन पर तीखी कहासुनी हुई थी। इसके बाद आकांक्षा ने उनका कॉल रिसीव करना बंद कर दिया।