उर्स और परीक्षा ने बदली शहर की चाल, बरेली में इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन, गलती की तो फंसेंगे जाम में

बदायूं और दिल्ली की तरफ से आने वाले वाहन रामगंगा तिराहा, बुखारा मोड़, फरीदपुर, इन्वर्टिस तिराहा से शहर में प्रवेश कर सकेंगे। वहीं लखनऊ से आने वाले भारी वाहन इन्वर्टिस तिराहे से ट्रांसपोर्ट नगर तक ही सीमित रहेंगे, आगे बढ़ने के लिए बड़ा बाईपास का ही सहारा लेना होगा। दिल्ली और रामपुर की ओर से आने वाली रोडवेज बसें झुमका तिराहा, विलवा, डेलापीर, 100 फुटा रोड होते हुए सैटेलाइट बस स्टैंड पहुंचेंगी। 24 और 25 अप्रैल को सभी बसों का संचालन सिर्फ सैटेलाइट बस स्टैंड से होगा, पुराना बस अड्डा पूरी तरह बंद रहेगा।