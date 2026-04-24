परचम कुशाई के साथ उर्स-ए-ताजुश्शरिया का आगाज, बरेली में उमड़ा अकीदतमंदों का सैलाब

उर्स को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक, एसपी साउथ अंशिका वर्मा और एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्र ने पुलिस बल को ब्रीफ कर सतर्क रहने के निर्देश दिए। बिहारीपुर ढाल से मलूकपुर चौकी, सिटी सब्जी मंडी और आजमनगर इंद्रा मार्केट तक ड्रोन से छतों की जांच की गई। हालांकि कहीं भी कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। उर्स के सफल आयोजन के लिए प्रबंधन की पूरी टीम सक्रिय है। हाफिज इकराम रजा खां, मौलाना आबिद नूरी, समरान खान, कौसर अली, यासीन खान, सय्यद अजीमुद्दीन अजहरी समेत बड़ी संख्या में लोग व्यवस्थाओं में जुटे हैं। पुलिस और प्रशासन की निगरानी में उर्स का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।