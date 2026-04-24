विपक्ष पर हमलावर हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य, महिला आरक्षण पर बेनकाब हुआ विपक्ष, चुनाव में बदला लेगी आधी आबादी

बरेली। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में नारी वंदन कार्यक्रम में पहुंचे। इसके बाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि अब देश की महिलाएं जाग चुकी हैं और उनका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान मौर्य ने कांग्रेस, सपा और टीएमसी को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक मौका आया, तब विपक्षी दलों ने रोड़े अटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने इस दिन को ‘काला दिन’ बताते हुए कहा कि जनता अब इसका जवाब देगी।
डिप्टी सीएम ने संसद के भीतर हुए घटनाक्रम को लेकर भी कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि जब महिला आरक्षण बिल को समर्थन नहीं मिला, तब विपक्षी सांसद मेजें थपथपाकर खुशियां मना रहे थे। मौर्य ने कहा कि यह व्यवहार सीधे-सीधे देश की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने प्रियंका गांधी के लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि असली परीक्षा संसद में होती है, न कि सिर्फ नारों में। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को महिलाओं के सशक्तिकरण का मजबूत आधार बताया। उन्होंने उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी, सौभाग्य योजना और आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। उनका कहना था कि विकसित भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक महिलाएं बराबरी से भागीदार न बनें।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मौर्य ने सपा और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2027 में सपा का हाल बेहद खराब होने वाला है। मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा शासन में खाली प्लॉट हमारा जैसी मानसिकता हावी थी। उन्होंने दावा किया कि जब विपक्षी नेता वोट मांगने निकलेंगे, तो महिलाएं ही उन्हें जवाब देंगी। डिप्टी सीएम कार्यक्रम के बाद पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप के आवास पहुंचे और करीब आधे घंटे तक चर्चा की। इसके बाद सर्किट हाउस में प्रेस से बातचीत कर उन्होंने साफ संकेत दिए कि भाजपा अब महिला आरक्षण के मुद्दे को बूथ स्तर तक ले जाएगी। इस दौरान जिले के कई बड़े नेता मौजूद रहे और पूरे कार्यक्रम में शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला।
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