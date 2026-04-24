विपक्ष पर हमलावर हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य, महिला आरक्षण पर बेनकाब हुआ विपक्ष, चुनाव में बदला लेगी आधी आबादी

डिप्टी सीएम ने संसद के भीतर हुए घटनाक्रम को लेकर भी कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि जब महिला आरक्षण बिल को समर्थन नहीं मिला, तब विपक्षी सांसद मेजें थपथपाकर खुशियां मना रहे थे। मौर्य ने कहा कि यह व्यवहार सीधे-सीधे देश की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने प्रियंका गांधी के लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि असली परीक्षा संसद में होती है, न कि सिर्फ नारों में। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को महिलाओं के सशक्तिकरण का मजबूत आधार बताया। उन्होंने उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी, सौभाग्य योजना और आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। उनका कहना था कि विकसित भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक महिलाएं बराबरी से भागीदार न बनें।