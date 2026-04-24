यूपी के इस जिले में गरजा बुलडोजर, हजारों वर्गमीटर में फैली अवैध कॉलोनी को BDA ने किया जमींदोज

संयुक्त सचिव दीपक कुमार के नेतृत्व में प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची। सहायक अभियंता विनोद कुमार और अवर अभियंता सीताराम की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों से अवैध निर्माण को एक-एक कर गिराया गया। कार्रवाई इतनी तेज रही कि निर्माण कराने वालों को कोई मौका नहीं मिला और देखते ही देखते पूरा ढांचा मलबे में तब्दील हो गया। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत बिना स्वीकृत मानचित्र के कोई भी निर्माण या प्लॉटिंग पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में सीधे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है और जरूरत पड़ने पर संबंधित लोगों से खर्च की वसूली भी की जा सकती है।