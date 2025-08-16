लीलौर झील में शुरू हुआ नौका विहार, कैबिनेट मंत्री और डीएम ने लिया आनंद, पुल टूटा तो मची अफरा-तफरी

नौका विहार की शुरुआत के दौरान झील तक जाने के लिए बनाए गए लकड़ी के पुल पर मंत्री और डीएम साथ-साथ जा रहे थे। तभी पुल की एक लकड़ी अचानक टूट गई। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि पुल की ऊंचाई कम थी, जिससे कोई घायल नहीं हुआ। वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग की है।