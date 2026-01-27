योगी सरकार में ब्राह्मणों को किया जा रहा प्रताड़ित… इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा बयान

सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने छोड़ा पद
Alankar Agnihotri News: बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार में काफी समय से ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान चल रहा है। ब्राह्मण समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।
अलंकार अग्निहोत्री ने कई घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक डिप्टी जेलर ने एक ब्राह्मण को पीटा। दूसरे पुलिस स्टेशन में एक दिव्यांग ब्राह्मण को इतनी मारपीट की गई कि उसकी मौत हो गई। इसके अलावा माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिर मठ (ज्योतिषपीठ) के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के शिष्यों और बुजुर्ग संतों को पैरों, लातों और जूतों से पीटा गया।
अलंकार ने ब्राह्मण समुदाय के सभी जन प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे तुरंत अपने पदों से इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी ब्राह्मण नेता समुदाय के साथ खड़े हों। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्राह्मणों और सामान्य वर्ग का नरसंहार निश्चित है। उनका आरोप है कि जन प्रतिनिधि सो रहे हैं और कॉर्पोरेट कंपनियों के कर्मचारी बनकर बैठे हैं। वे समुदाय की रक्षा नहीं कर रहे।
अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि उन्होंने इस मामले में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को पत्र लिखा है। उन्होंने अपना इस्तीफा उत्तर प्रदेश के सीईओ और बरेली के जिला मजिस्ट्रेट को ईमेल के जरिए भेज दिया है। उनका कहना है कि वे अब इस सरकार के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ हो रहे अन्याय को वे बर्दाश्त नहीं कर सकते।
