झांकी के नाम पर हैवानियत! नाबालिग कलाकार को नशीला खाना खिलाकर दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी शांतिभंग में छूटे

सुभाषनगर निवासी युवती ने पुलिस को बताया कि उसकी नाबालिग बहन देवी जागरण में झांकी कलाकार के रूप में काम करती है। सीबीगंज के बादशाह नगर निवासी विशाल भी झांकी कलाकार है। गुरुवार शाम विशाल ने किशोरी को कॉल कर बताया कि रात में सीबीगंज में देवी जागरण है और उसे चौपुला बुला लिया। चौपुला पहुंचते ही विशाल अपने ऑटो चालक दोस्त अवधेश यादव निवासी खलीलपुर के साथ मिला। दोनों ने पहले होटल में खाना खाने का दबाव बनाया, लेकिन किशोरी ने मना कर दिया। इसके बाद उसे ऑटो में बैठाकर सीबीगंज ले जाया गया, जहां नया बहाना गढ़ा गया कि जागरण अब फतेहगंज पश्चिमी में होगा।