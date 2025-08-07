भवन निर्माण के नियम हुए आसान, कार्यशाला में कमिश्नर बोलीं – भवन उपविधियों का सरलीकरण अर्थव्यवस्था के लिए वरदान

बरेली। शहर में भवन निर्माण को लेकर प्रक्रियाओं को सरल बनाने और लोगों को नए नियमों की जानकारी देने के उद्देश्य से गुरुवार को आईएमए सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यशाला का आयोजन बीडीए द्वारा उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 के तहत किया गया था।