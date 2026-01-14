सर्राफा व्यापारी ने लगाई फांसी, पशुशाला में लटका मिला शव, बेटी की जन्मदिन पार्टी के बाद आखिर क्या हुई ऐसी बात…

घटना की सूचना मिलते ही बरखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट टीम ने भी जांच की और जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मामला प्रथम दृष्टया आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन आत्मघाती कदम उठाने की वजह अभी सामने नहीं आ सकी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। घटना के बाद गांव पतरसिया में हड़कंप मचा हुआ है और शोकाकुल परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।