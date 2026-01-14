सर्राफा व्यापारी ने लगाई फांसी, पशुशाला में लटका मिला शव, बेटी की जन्मदिन पार्टी के बाद आखिर क्या हुई ऐसी बात…

मृतक सर्राफा व्यापारी
पीलीभीत। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव पतरसिया में बुधवार एक सराफा व्यापारी का शव पशुशाला में फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राजीव रस्तोगी के रूप में हुई है। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई।
राजीव रस्तोगी की बरखेड़ा कस्बे के दौलतपुर मार्ग पर शांति ज्वेलर्स नाम से दुकान है। मंगलवार रात घर में खुशियों का माहौल था। छोटी बेटी साक्षी का जन्मदिन मनाया गया था और देर रात तक दावत चली। किसी को अंदेशा नहीं था कि अगली सुबह ऐसा मंजर देखने को मिलेगा।
बुधवार सुबह राजीव रोज की तरह पशुओं को चारा डालने के लिए घर से कुछ दूर बनी पशुशाला गए थे। काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटे तो उनकी बड़ी बेटी और बेटा हिमांशु उन्हें देखने पहुंचे। पशुशाला का गेट अंदर से बंद मिला। पड़ोस की छत के सहारे अंदर पहुंचकर दरवाजा खोला गया तो टिनशेड में राजीव का शव रस्सी के फंदे से लटका मिला।
घटना की सूचना मिलते ही बरखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट टीम ने भी जांच की और जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मामला प्रथम दृष्टया आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन आत्मघाती कदम उठाने की वजह अभी सामने नहीं आ सकी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। घटना के बाद गांव पतरसिया में हड़कंप मचा हुआ है और शोकाकुल परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।
