बुर्का पर देशभर में लगे प्रतिबंध… साध्वी प्राची बोलीं– चुनावों में होता है फर्जीवाड़ा, आजम-अखिलेश के लिए भी कही ये बड़ी बात

साध्वी प्राची ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा ने पूर्व मंत्री आजम खान को बिहार विधानसभा चुनाव का स्टार प्रचारक बनाकर यह साबित कर दिया है कि सपा हिंदू और हिंदुत्व विरोधी पार्टी है। अखिलेश यादव शायद ही कभी आजम खान से जेल में मिलने गए हों, लेकिन अब बड़ी संवेदना दिखा रहे हैं, इससे साफ है कि दाल में कुछ काला है। साध्वी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार होने से शांति और कानून व्यवस्था बनी हुई है। सितंबर महीने में बरेली में जो स्थिति बनी थी, उसमें शहर को अशांति से बचाने के लिए पुलिस-प्रशासन का विशेष आभार जताया।