यूपी के इस जिले में कारोबारियों पर 450 करोड़ बकाया, बड़े करदाताओं की होगी कुर्की, प्रमुख सचिव एम. देवराज ने दिए निर्देश

बैठक में तय हुआ कि सिर्फ नवंबर महीने में ही 100 करोड़ रुपये की वसूली सुनिश्चित की जाए। इसके लिए हर जिले में विशेष वसूली टीमें गठित होंगी, वहीं बड़े बकायेदारों की अपडेटेड सूची तैयार की जाएगी। इसी के साथ लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण होगा और अधिकारियों को दैनिक प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। फील्ड स्तर पर भी सख्त मॉनिटरिंग लागू की जाएगी। प्रमुख सचिव ने व्यवस्था में तेजी लाने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक केस में ठोस कार्रवाई दिखनी चाहिए, सिर्फ कागजी प्रगति नहीं।