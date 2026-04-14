एलपीजी को बाय-बाय… एडीएम कम्पाउंड बना PNG जोन, डीएम ने फीता काटकर शुरू कराई नई व्यवस्था

कार्यक्रम के दौरान डीएम ने सीयूजीएल के पोर्टल पर ऑनलाइन बटन दबाकर जिला पूर्ति अधिकारी, बरेली सहित तीन उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन जारी किए। यह कदम न सिर्फ सुविधा बढ़ाने वाला है, बल्कि डिजिटल प्रक्रिया को भी मजबूती देता है। पीएनजी पाइपलाइन विस्तार को शहर में स्वच्छ, सुरक्षित और निरंतर गैस आपूर्ति की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक क्षेत्रों को इस योजना से जोड़कर बरेली को एलपीजी पर निर्भरता से काफी हद तक मुक्त किया जा सकेगा। इस दौरान सीयूजीएल के अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।