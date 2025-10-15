सीएम से मिले कैंट विधायक, कहा कि बरेली को उड़ान चाहिए… सौहार्द तो आपने दे दिया मुख्यमंत्री जी

बरेली। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए कहा कि आपकी सख्त कार्रवाई से बरेली में सौहार्द वापस लौटा, अब जरूरत विकास की उड़ान की है। उन्होंने बरेली एयरपोर्ट से अन्य शहरों के लिए नियमित उड़ानों की मांग रखते हुए कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत है, अब आसमान से भी बरेली को जोड़ना जरूरी है।
विधायक ने मुख्यमंत्री के सामने जयपुर होते हुए अहमदाबाद, लखनऊ के माध्यम से कोलकाता व वाराणसी, साथ ही बैंगलुरु और चेन्नई-तिरुपति रूट पर नियमित उड़ानें शुरू करने की मांग रखी। कहा कि वर्तमान उड़ानें नाम मात्र की हैं, जो क्षेत्र की आबादी और व्यापारिक गतिविधियों की तुलना में अपर्याप्त हैं। चारधाम हेलीकॉप्टर सेवा का भी सुझाव दिया गया।
संजीव अग्रवाल ने बरेली में उपद्रव के बाद प्रशासन द्वारा दिखाई गई सख्ती और शांति बहाल करने की तेज़ व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। कहा कि यह पहली बार है जब बरेली ने कानून व्यवस्था का इतना सख्त और असरदार रूप देखा है, जनता ने राहत महसूस की है।
