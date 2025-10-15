सीएम से मिले कैंट विधायक, कहा कि बरेली को उड़ान चाहिए… सौहार्द तो आपने दे दिया मुख्यमंत्री जी

बरेली। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए कहा कि आपकी सख्त कार्रवाई से बरेली में सौहार्द वापस लौटा, अब जरूरत विकास की उड़ान की है। उन्होंने बरेली एयरपोर्ट से अन्य शहरों के लिए नियमित उड़ानों की मांग रखते हुए कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत है, अब आसमान से भी बरेली को जोड़ना जरूरी है।