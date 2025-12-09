कैनविज रियल एस्टेट घोटाला 3000 प्लॉट, 60 करोड़ और 8 एफआईआर, कन्हैया गुलाटी बने बरेली के सबसे बड़े ठग

फरीदपुर तहसील के ग्राम हृदयपुर उर्फ अन्धरपुर स्थित कैनविज विलीज वैली में 2015 में प्लॉट बेचते समय कंपनी ने दो साल में साइट को विकसित करने का वादा किया। सड़क, पार्क, नाली, स्ट्रीट लाइट, बिजली पोल, गेट सब कुछ लेकिन 8 साल बीत चुके, साइट पर एक ईंट तक नहीं लगी। पीड़िता अंजू गुप्ता ने एसएसपी अनुराग आर्य को शिकायत दी। जांच का आदेश हुआ और बारादरी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।