सावधान: कल से चार दिन बैंक बंद, सभी बैंकिंग सेवाएं रहेंगी ठप, ग्राहकों और व्यापारियों के लिए परेशानी का अलर्ट

बरेली। बैंक से जुड़े सभी कामों को निपटाने की योजना बना रहे लोगों के लिए चेतावनी है। 24 जनवरी से 27 जनवरी तक चार दिन लगातार बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान नकद जमा-निकासी, चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट और अन्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।
-24 जनवरी (शनिवार): चौथा शनिवार होने के कारण सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे।
-25 जनवरी (रविवार): साप्ताहिक अवकाश।
-26 जनवरी (सोमवार): गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय अवकाश के कारण बैंक बंद।
-27 जनवरी (मंगलवार): ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की हड़ताल।
27 जनवरी को प्रस्तावित हड़ताल के पीछे बैंक कर्मचारियों की कई मांगें हैं। कर्मचारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी, काम का दबाव कम करना, पुरानी पेंशन योजना लागू करना और निजीकरण रोकना जरूरी है। लंबे समय से उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए हड़ताल का निर्णय लिया गया।
चार दिन बैंक बंद रहने से ग्राहकों और व्यापारियों को परेशानी हो सकती है। नकद जमा-निकासी, पासबुक एंट्री, ड्राफ्ट, केवाईसी अपडेट और बड़े लेन-देन प्रभावित होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों को वेतन, पेंशन या कोई बड़ी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है, वे 23 जनवरी तक अपने काम निपटा लें।
बरेली
उत्तर प्रदेश
