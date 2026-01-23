सावधान: कल से चार दिन बैंक बंद, सभी बैंकिंग सेवाएं रहेंगी ठप, ग्राहकों और व्यापारियों के लिए परेशानी का अलर्ट

27 जनवरी को प्रस्तावित हड़ताल के पीछे बैंक कर्मचारियों की कई मांगें हैं। कर्मचारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी, काम का दबाव कम करना, पुरानी पेंशन योजना लागू करना और निजीकरण रोकना जरूरी है। लंबे समय से उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए हड़ताल का निर्णय लिया गया।