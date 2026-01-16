प्रभात फेरी के रास्ते पर बवाल, पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप, महिलाओं समेत कई घायल, छावनी बना गांव

ग्रामीणों के मुताबिक, करीब दस साल पहले सपा सरकार के दौरान एक समुदाय विशेष की आपत्ति के बाद प्रभात फेरी का मार्ग बदल दिया गया था। इस बार ग्रामीणों ने फिर से परंपरागत पुराने मार्ग से प्रभात फेरी निकालनी शुरू की, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले गुरुवार की भोर में भी प्रभात फेरी के मार्ग को लेकर गांव में तनाव पैदा हो गया था। उस समय पुलिस ने हस्तक्षेप कर प्रभात फेरी को दूसरे रास्ते से निकलवाया था। अब लाठीचार्ज में घायल हुए लोगों के परिजन दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।