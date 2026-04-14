CM ग्रिड एक्शन : कोहाड़ापीर पेट्रोल पंप, कलम-दवात पार्क और GRM स्कूल की बाउंड्री टूटेगी

कमिश्नर भूपेंद्र एस. चौधरी ने नगर निगम को सख्त निर्देश दिए हैं कि कलम-दवात को जल्द शिफ्ट किया जाए। साथ ही पेट्रोल पंप की भूमि की पैमाइश कर उसकी वैधता जांचने के आदेश दिए गए हैं। साफ कर दिया गया है कि सड़क चौड़ीकरण में जो भी बाधा बनेगा, उसे हटाया जाएगा। नैनीताल रोड से कुदेशिया पुल तक चौड़ीकरण की जद में जीआरएम स्कूल का गेट और उसकी बाउंड्री वॉल भी आ गई है। अधिकारियों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इन्हें भी तोड़ा जाएगा ताकि सड़क चौड़ीकरण में कोई रुकावट न रहे।