बरेली में बर्फीली हवा, घने कोहरे का डबल अटैक, पारा 3.5 डिग्री लुढ़का, 17 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट, 18 से बारिश की दस्तक

बरेली। जिले में ठंड ने कई दिन तक नया रिकॉर्ड बनाया। मंगलवार रात से बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के कारण शहरवासी ठिठुरते रहे। बुधवार को तापमान में हल्की बढ़त दर्ज हुई, लेकिन सामान्य स्तर से तीन डिग्री कम 4.8 डिग्री सेल्सियस ही रहा। गुरुवार को मौसम का मिजाज फिर बदल गया। सुबह से घना कोहरा छाया रहा और शीतलहर के चलते लोगों की ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विभाग ने 17 जनवरी तक कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 18 जनवरी से बादल और बारिश के संकेत दिए गए हैं।