12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

कलेक्शन एजेंट लूटकांड: कौन थे वो नकाबपोश लुटेरे? रेकी से लेकर वारदात तक की कहानी खुली, 4 गिरफ़्तार, 4 फरार

एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को खुलासा करते हुए बताया कि घटना 8 दिसंबर की शाम की है। कलेक्शन एजेंट लालाराम और उनका साथी सुनील जैसे ही सृजन स्कूल से आगे बढ़े, वैसे ही बदमाशों की दो मोटरसाइकिलें पीछे से शेर की तरह झपट पड़ीं।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 12, 2025

बरेली। फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में कलेक्शन एजेंटों से हुई लूट का पुलिस ने धमाकेदार खुलासा कर दिया है। वारदात को अंजाम देने वाली आठ सदस्यीय लूट गैंग में से चार लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जबकि चार अभी भी फरार हैं। गिरफ्तार बदमाशों से पुलिस ने लूटी गई 80 हजार रुपये नकदी, सैमसंग टैबलेट, देसी तमंचा, दो कारतूस और वारदात में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है।

एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को खुलासा करते हुए बताया कि घटना 8 दिसंबर की शाम की है। कलेक्शन एजेंट लालाराम और उनका साथी सुनील जैसे ही सृजन स्कूल से आगे बढ़े, वैसे ही बदमाशों की दो मोटरसाइकिलें पीछे से शेर की तरह झपट पड़ीं। बदमाशों ने एजेंटों की बाइक पर रखे बैग पर छापा मारकर 1.20 लाख रुपये, मोबाइल और टैबलेट लूट लिया। धक्का लगते ही दोनों एजेंट सड़क पर जा गिरे और बदमाश फरार हो गए।

झाड़ियों में बैठकर बना रहे थे अगली वारदात की योजना

गुरुवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रहपुरा अंडरपास के पास खाली मैदान में चार संदिग्ध बदमाश किसी वारदात की फिराक में हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर अंकित, रन सिंह, गोविंद उर्फ जहरीला और मोनू को मौके से उठा लिया। झाड़ियों में छिपे इन बदमाशों के पास से लूटा हुआ टैबलेट, 80 हजार रुपये और तमंचा भी मिला। पकड़े जाने पर सभी ने थाने में उगल दिया कि लूट हमने ही की थी, इतना ही नहीं, वे फिर से वारदात करने की तैयारी में थे।

पूरी गैंग का इकबाल, किसे मिला कितना हिस्सा

पूछताछ में सामने आया कि यह लूट एक सुनियोजित प्लान था। उवैस और सुमित ने एजेंटों की रैकी की थी। अजय व भूपेंद्र बाइक पर आगे थे। बाकी पीछे से हमला करने आए। लूट के बाद अजय ने रकम का बंटवारा कियाअंकित 18, रन सिंह 15, गोविंद 12, उवैस 20, मोनू 5 और भूपेंद्र 7 हजार रुपये मिले थे।बाकी रकम, मोबाइल अपने पास रखकर अजय भाग गया। यह सब बताते हुए आरोपी बेशर्मी से हंसते रहे कि तमंचा इसलिए रखते हैं ताकि जरूरत पड़े तो किसी को भी ठोक दें।

ये चार अभी भी फरार, पुलिस की तलाश जारी

अजय गंगवार निवासी भोलापुर
भूपेंद्र गुर्जर निवासी रफियाबाद
सुमित निवासी रहपुरा जागीर
उवैस निवासी रहपुरा जागीर

यह वही चार नाम हैं जिन पर अब पुलिस का शिकंजा कसने वाला है।

पुलिस की टीम ने दिखाई फुर्ती

प्रभारी निरीक्षक अभिषेक कुमार की टीम में उपनिरीक्षक पंकज कुमार, योगेश कुमार व अन्य पुलिसकर्मियों ने जाल बिछाकर चारों बदमाशों को धर दबोचा। लूट की वारदातें बढ़ाने की फिराक में बैठी यह गैंग अगर आज पकड़ में न आती, तो इलाके में एक और बड़ी वारदात तय थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 07:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कलेक्शन एजेंट लूटकांड: कौन थे वो नकाबपोश लुटेरे? रेकी से लेकर वारदात तक की कहानी खुली, 4 गिरफ़्तार, 4 फरार

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सेटेलाइट से फिनिक्स मॉल और एयरपोर्ट तक अब नहीं लगेगा जाम, कमिश्नर के निर्देश पर हो रहा है ये इंतजाम

बरेली

इलाज नहीं, उगाही का अड्डा निकला सनराइज अस्पताल… मौत के बाद खुली लूट की परतें, डॉक्टर और मैनेजर पर एफआईआर

बरेली

मुनाफे के लालच में उलझे बरेली के डॉक्टर, साइबर ठगों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लगाई 45.53 लाख की चपत, जाने कैसे

बरेली

टपरी कांड: 35 करोड़ की टैक्स चोरी में बरेली-बदायूं के शराब माफियाओं पर लगा गैंगस्टर, नीलाम होगी प्रॉपर्टी

बरेली

पीटीआर में बाघ को घेरने पर हड़कंप, वनमंत्री गरजे, रेंजर-फॉरेस्टर-गार्ड हटाए, सफारी टीम सीजनभर बैन

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.