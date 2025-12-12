कलेक्शन एजेंट लूटकांड: कौन थे वो नकाबपोश लुटेरे? रेकी से लेकर वारदात तक की कहानी खुली, 4 गिरफ़्तार, 4 फरार

पूछताछ में सामने आया कि यह लूट एक सुनियोजित प्लान था। उवैस और सुमित ने एजेंटों की रैकी की थी। अजय व भूपेंद्र बाइक पर आगे थे। बाकी पीछे से हमला करने आए। लूट के बाद अजय ने रकम का बंटवारा कियाअंकित 18, रन सिंह 15, गोविंद 12, उवैस 20, मोनू 5 और भूपेंद्र 7 हजार रुपये मिले थे।बाकी रकम, मोबाइल अपने पास रखकर अजय भाग गया। यह सब बताते हुए आरोपी बेशर्मी से हंसते रहे कि तमंचा इसलिए रखते हैं ताकि जरूरत पड़े तो किसी को भी ठोक दें।