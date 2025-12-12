12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

सेटेलाइट से फिनिक्स मॉल और एयरपोर्ट तक अब नहीं लगेगा जाम, कमिश्नर के निर्देश पर हो रहा है ये इंतजाम

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सटेलाइट–बैरियर-टू मार्ग को सिक्सलेन से बढ़ाकर आठ लेन विकसित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पीलीभीत बाइपास पर लगातार बढ़ते जाम और दबाव को देखते हुए लोक निर्माण विभाग और बरेली विकास प्राधिकरण पहले ही 200–200 करोड़ रुपये के अलग-अलग प्रस्ताव भेज चुके हैं।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 12, 2025

कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी

बरेली। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सटेलाइट–बैरियर-टू मार्ग को सिक्सलेन से बढ़ाकर आठ लेन विकसित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पीलीभीत बाइपास पर लगातार बढ़ते जाम और दबाव को देखते हुए लोक निर्माण विभाग और बरेली विकास प्राधिकरण पहले ही 200–200 करोड़ रुपये के अलग-अलग प्रस्ताव भेज चुके हैं। अब दोनों प्रस्तावों को समन्वित कर आठ लेन का विस्तारित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अभी यह प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है और इसका अंतिम स्वरूप बीडीए, नगर निगम, वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के बीच तालमेल बनने के बाद तय होगा। सेटेलाइट से पीलीभीत बाइपास तक 7.420 किमी सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव पिछले वित्तीय वर्ष में भेजा गया था, लेकिन स्वीकृति न मिलने पर इसे इस वर्ष दोबारा अग्रेषित किया गया। संशोधित प्रस्ताव में वन विभाग के छह करोड़ रुपये के एस्टीमेट को भी शामिल कर दिया गया है। इसी प्रकार बीडीए ने भी अपना विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अधिकारियों का मानना है कि इस मार्ग पर बढ़ती ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए आठ लेन की मांग समय की जरूरत बन चुकी है।

लोक निर्माण विभाग की ओर से भेजा गया शासन को प्रस्ताव

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता भगत सिंह ने बताया कि सेटेलाइट चौराहा पहले एनएचएआई के अधीन था। बाद में एनएचएआई ने बड़ा बाइपास किमी 331 से सेटेलाइट चौराहा तक 11.320 किमी मार्ग पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित कर दिया। अब इस पूरे हिस्से को बड़ा बाइपास–सेटेलाइट मार्ग नाम दिया गया है। बीडीए इस मार्ग के 4.700 किमी हिस्से का चौड़ीकरण कर रहा है, जबकि सेटेलाइट तक शेष 7.420 किमी के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव भेजा है।

मुख्यमंत्री के दौरे के बाद तेज होगा परियोजना पर काम

मुख्यमंत्री के हालिया दौरे के बाद मंडलायुक्त और बीडीए सचिव के निर्देश पर अब यह परियोजना आठ लेन के स्वरूप की ओर बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर की यातायात प्रणाली को बड़ा राहत मिलेगी और औद्योगिक–व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 06:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सेटेलाइट से फिनिक्स मॉल और एयरपोर्ट तक अब नहीं लगेगा जाम, कमिश्नर के निर्देश पर हो रहा है ये इंतजाम

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कलेक्शन एजेंट लूटकांड: कौन थे वो नकाबपोश लुटेरे? रेकी से लेकर वारदात तक की कहानी खुली, 4 गिरफ़्तार, 4 फरार

बरेली

इलाज नहीं, उगाही का अड्डा निकला सनराइज अस्पताल… मौत के बाद खुली लूट की परतें, डॉक्टर और मैनेजर पर एफआईआर

बरेली

मुनाफे के लालच में उलझे बरेली के डॉक्टर, साइबर ठगों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लगाई 45.53 लाख की चपत, जाने कैसे

बरेली

टपरी कांड: 35 करोड़ की टैक्स चोरी में बरेली-बदायूं के शराब माफियाओं पर लगा गैंगस्टर, नीलाम होगी प्रॉपर्टी

बरेली

पीटीआर में बाघ को घेरने पर हड़कंप, वनमंत्री गरजे, रेंजर-फॉरेस्टर-गार्ड हटाए, सफारी टीम सीजनभर बैन

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.